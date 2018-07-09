Сбербанк и Visa создали благотворительный сервис

Сбербанк и компания Visa объявили о запуске сервиса для благотворительности «Сбербанк Вместе». На нём пользователи, которым требуются деньги, смогут публиковать истории.

По словам директора дивизиона «Особенные решения» Александра Алтухова, сервис позволит людям ежедневно совершать добрые дела, а некоммерческим организациям (НКО) — реализовывать те функции, ради которых они были созданы.

Создатели, в свою очередь, обещают, что серьёзный отбор контрагентов исключит любую возможность мошенничества, и все собранные средства обязательно дойдут до адресатов.

Перед включением НКО в программу они проходят специальные проверку, после которой они смогут подготовить материалы. Истории можно разместить в четырёх разделах: «Дети», «Взрослые», «Природа» и «Культура».

Выбрав благотворительный фонд, пользователь может пожертвовать любую сумму. Для этого нужно ввести данные банковской карты, а также электронный адрес. Последний нужен для этого, чтобы юзерам сообщали о развитии ситуации, рассказанной в истории.

Создатели сервиса «Сбербанк Вместе» отметили, что на платформе уже разместили первые 15 историй.

Ранее News.ru рассказал, что Сбербанк потребовал внести в реестр кредиторов судоходную компанию ООО «Палмали», задолжавшая ему свыше 13 миллиардов рублей.