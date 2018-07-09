Ещё
Сбербанк и Visa создали благотворительный сервис
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Сбербанк и Visa создали благотворительный сервис 

News.ru 3 часа назад
Сбербанк и компания Visa объявили о запуске сервиса для благотворительности «Сбербанк Вместе». На нём пользователи, которым требуются деньги, смогут публиковать истории.
По словам директора дивизиона «Особенные решения» Александра Алтухова, сервис позволит людям ежедневно совершать добрые дела, а некоммерческим организациям (НКО) — реализовывать те функции, ради которых они были созданы.
Создатели, в свою очередь, обещают, что серьёзный отбор контрагентов исключит любую возможность мошенничества, и все собранные средства обязательно дойдут до адресатов.
Перед включением НКО в программу они проходят специальные проверку, после которой они смогут подготовить материалы. Истории можно разместить в четырёх разделах: «Дети», «Взрослые», «Природа» и «Культура».
Выбрав благотворительный фонд, пользователь может пожертвовать любую сумму. Для этого нужно ввести данные банковской карты, а также электронный адрес. Последний нужен для этого, чтобы юзерам сообщали о развитии ситуации, рассказанной в истории.
Создатели сервиса «Сбербанк Вместе» отметили, что на платформе уже разместили первые 15 историй.
Ранее News.ru рассказал, что Сбербанк потребовал внести в реестр кредиторов судоходную компанию ООО «Палмали», задолжавшая ему свыше 13 миллиардов рублей.
News.ru: последние новости
Половина роутеров россиян находится в опасности Греф дал советы по выбору паролей Игроки в Fortnite стали жертвами вируса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза217
В России отреагировали на уход Джонсона95
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев243
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»67
Борис Джонсон ушел в отставку199
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение