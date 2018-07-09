Абоненты «ТТК ТВ» теперь могут смотреть сериалы онлайн-сервиса «AMEDIATEKA»

ТТК расширяет сотрудничество с компанией AMEDIA TV. Абонентам услуги «Интерактивное телевидение» и ОТТ-сервиса «ТВ без границ» от ТТК доступна подписка на видеосервис «AMEDIATEKA» с обширной коллекцией популярнейших сериалов, среди которых «Игра престолов», «Мир дикого запада», «Молодой папа» и многие другие.

Абоненты ТТК уже успели высоко оценить качество видеоконтента, представленного в пакете «Amedia Premium HD», который включает в себя два канала. Теперь выбор телевизионных шоу стал еще шире: подписка на видеосервис «AMEDIATEKA» дает доступ к каналам «Amedia Premium HD» и «Amedia Hit HD», а также к обширной библиотеке контента, которая включает более трехсот сериалов, художественные и документальные фильмы, концерты мировых звезд и многое другое.

К услугам абонентов «Интерактивного ТВ» от ТТК — вся коллекция студии HBO, в том числе новые проекты, которые появляются в доступе сразу же в день мировой премьеры. Также киноманы могут насладиться хитами ведущих студий мира (FOX, Showtime, Starz, BBC, Sony Pictures) и новыми российскими сериалами. Весь видеоконтент можно смотреть как в профессиональном дубляже, так и на языке оригинала.

Подписку могут оформить владельцы ТВ-приставок и пользователи приложений «ТТК ТВ» для iOS и Android. Стоимость подписки на сервис «AMEDIATEKA» для абонентов «ТТК ТВ» в первые три месяца составляет 200 руб. /мес., с четвертого месяца 299 руб. /мес.

Услуга «Интерактивное телевидение» от ТТК доступна для подключения в 142 городах России . Для получения доступа к видеоконтенту необходимо приобрести ТВ-приставку: единовременно или в рассрочку. Сервис «ТВ без границ» позволяет абонентам любого оператора домашнего интернета по всей России пользоваться интерактивными функциями телевидения от ТТК.

Для удобства пользователей предусмотрена услуга «Мультискрин», которая позволяет в рамках одного аккаунта в зоне действия домашней сети wi-fi смотреть разные программы на нескольких устройствах одновременно. Пользователь может всего в два клика переносить просматриваемый контент с мобильного телефона на экран телевизора или между мобильными устройствами, подключенными к одному аккаунту.