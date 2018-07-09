Ещё
Хостинг-провайдер Domain Factory предупредил об утечке данных клиентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Хостинг-провайдер Domain Factory предупредил об утечке данных клиентов 

SecurityLab.ru 4 часа назад
Немецкий хостинг-провайдер Domain Factory сообщил об утечке информации, в результате которой были скомпрометированы данные клиентов компании, включая имена, пароли, физические и электронные адреса, номера телефонов, даты рождения, а также IBAN и BIC коды.
Об инциденте стало известно после публикации на форуме Domain Factory заявления атакующего, утверждавшего, что ему удалось скомпрометировать системы компании и получить доступ к сведениям. По его словам, мотивом атаки стал тот факт, что Domain Factory не заплатила ему деньги.
Как предполагается, злоумышленнику удалось получить доступ к информации путем эксплуатации варианта уязвимости DirtyCow. По имеющимся данным, инцидент произошел 28 янаря 2018 года, однако известно о нем стало только в начале июля.
Руководство компании призвало пользователей изменить свои учетные данные для аккаунтов Domain Factory как можно скорее. Кроме того, в качестве меры предосторожности компания порекомендовала установить новые пароли для MySQL, SSH, FTP и Live CD, поскольку в теории из-за утечки данных сайты клиентов также могут быть скомпрометированы.
SecurityLab.ru: последние новости
Китайские хакеры взломали более 1 млн компьютеров с целью майнинга криптовалюты Facebook по ошибке разблокировала пользователей из черного списка Обзор инцидентов безопасности за период со 2 по 8 июля 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза213
В России отреагировали на уход Джонсона94
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев243
Борис Джонсон ушел в отставку199
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»66
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение