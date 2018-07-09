Ещё
Цифровое ЖКХ: жителям Самары предложили перейти на электронные квитанции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Цифровое ЖКХ: жителям Самары предложили перейти на электронные квитанции 

63.ru 4 часа назад
Фото: 63.ru
Вместо бумажных квитанций горожане получат электронные
В Самаре обновили один из сервисов для передачи показаний счетчиков и оплаты электроэнергии. Об этом сообщили представители «Самараэнерго».
— В «Личном кабинете» горожане могут сообщить показания, платить картой без комиссии, просмотреть детализацию счета, контролировать свои энергозатраты и получить квитанции не в почтовый, а в электронный ящик, — пояснили представители компании.
Чтобы получить доступ к «Личному кабинету», абонентам необходимо зарегистрироваться на сайте «Самараэнерго». Тем, кто уже имел доступ к сервису, необходимо регистрироваться заново.
Исключение — пользователи мобильного приложения «Личный кабинет». Им проходить повторную регистрацию не надо.
63.ru: последние новости
Депутат из Самары собрал клубнику Грудинина В Самаре начали собирать подписи против повышения пенсионного возраста Из Самары в июле будут ходить прямые поезда до Абхазии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза213
В России отреагировали на уход Джонсона94
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев243
Борис Джонсон ушел в отставку199
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»66
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение