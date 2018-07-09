Цифровое ЖКХ: жителям Самары предложили перейти на электронные квитанции

Вместо бумажных квитанций горожане получат электронные

Самаре обновили один из сервисов для передачи показаний счетчиков и оплаты электроэнергии. Об этом сообщили представители «Самараэнерго».

— В «Личном кабинете» горожане могут сообщить показания, платить картой без комиссии, просмотреть детализацию счета, контролировать свои энергозатраты и получить квитанции не в почтовый, а в электронный ящик, — пояснили представители компании.

Чтобы получить доступ к «Личному кабинету», абонентам необходимо зарегистрироваться на сайте «Самараэнерго» . Тем, кто уже имел доступ к сервису, необходимо регистрироваться заново.

Исключение — пользователи мобильного приложения «Личный кабинет». Им проходить повторную регистрацию не надо.