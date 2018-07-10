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Конгресс запросил у Apple и Google информацию о сборе данных пользователей
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Конгресс запросил у Apple и Google информацию о сборе данных пользователей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Члены Палаты представителей Конгресса США запросили у компании Apple и холдинга Alphabet Inc., владеющего компанией Google, информацию о том, как они используют личную информацию пользователей, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на письмо конгрессменов.
По данным издания, руководители Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США направили письма главам компаний, в которых заявили, что последние доклады и полученная комитетом информация вызывают вопросы о том, как компании собирают и используют личную информацию потребителей.
Как сообщается в письме сооснователю Google и гендиректору Alphabet Ларри Пейджу, последние отчеты свидетельствуют о том, что операционная система Android собирает обширную информацию о местоположении пользователя и направляет ее в Alphabet, даже если сервисы определения местоположения отключены.
Письмо Пейджу также подняло вопросы о том, что Google продолжает позволять третьим сторонам получать доступ к электронным письмам пользователей, хотя сама компания заявила в прошлом году, что она прекратит сканировать электронные письма.
Как сообщается, в письме главе корпорации Apple Тиму Куку также поднимаются вопросы о том, собирают ли и передают ли смартфоны Apple обширную информацию о местоположении пользователя.
Издание добавляет, что компания Google заявила в понедельник, что она готова ответить на вопросы комитета, так как защита приватности пользователей и обеспечение безопасности их информации имеет первостепенную важность для Google. Корпорация Apple отказалась комментировать. Компания предоставляет информацию о своем взаимодействии с данными пользователей онлайн, что отвечает на некоторые из поставленных вопросов.
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