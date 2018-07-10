Конгресс запросил у Apple и Google информацию о сборе данных пользователей

По данным издания, руководители Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США направили письма главам компаний, в которых заявили, что последние доклады и полученная комитетом информация вызывают вопросы о том, как компании собирают и используют личную информацию потребителей.

Как сообщается в письме сооснователю Google и гендиректору Alphabet Ларри Пейджу, последние отчеты свидетельствуют о том, что операционная система Android собирает обширную информацию о местоположении пользователя и направляет ее в Alphabet, даже если сервисы определения местоположения отключены.

Письмо Пейджу также подняло вопросы о том, что Google продолжает позволять третьим сторонам получать доступ к электронным письмам пользователей, хотя сама компания заявила в прошлом году, что она прекратит сканировать электронные письма.

Как сообщается, в письме главе корпорации Apple Тиму Куку также поднимаются вопросы о том, собирают ли и передают ли смартфоны Apple обширную информацию о местоположении пользователя.

Издание добавляет, что компания Google заявила в понедельник, что она готова ответить на вопросы комитета, так как защита приватности пользователей и обеспечение безопасности их информации имеет первостепенную важность для Google. Корпорация Apple отказалась комментировать. Компания предоставляет информацию о своем взаимодействии с данными пользователей онлайн, что отвечает на некоторые из поставленных вопросов.