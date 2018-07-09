Глубоководные исследования и гидронавтика

О том, что общего у изучения морских глубин и глубин космоса, с какими сложностями сталкиваются инженеры при разработке глубоководных систем и что ждет человека, внизу, под толщей воды, расскажет кандидат технических наук, создатель комплексов подводной навигации, Герой России, командир подводной лодки К-241 Северного флота, контр-адмирал Всеволод Хмыров

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