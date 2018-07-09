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Глубоководные исследования и гидронавтика
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Глубоководные исследования и гидронавтика 

Индикатор 5 часов назад
Фото: Индикатор
О том, что общего у изучения морских глубин и глубин космоса, с какими сложностями сталкиваются инженеры при разработке глубоководных систем и что ждет человека, внизу, под толщей воды, расскажет кандидат технических наук, создатель комплексов подводной навигации, Герой России, командир подводной лодки К-241 Северного флота, контр-адмирал Всеволод Хмыров.
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