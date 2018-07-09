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«РОЛЬФ» запустил собственную мобильную разработку для автомобилистов
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«РОЛЬФ» запустил собственную мобильную разработку для автомобилистов 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
На современном российском рынке появился новый продукт от компании «РОЛЬФ» — унифицированное приложение для мобильных гаджетов, которым смогут пользоваться автомобилисты.
«Мой РОЛЬФ» наделен широким функционалом: к примеру, загрузив приложение в популярных магазинах App Store и Google Play, владелец автотранспорта сможет зарегистрироваться на тест-драйв выбранной модели авто, а также быт в курсе актуальных акций дилерских центров, что поможет приобрести машину с большой выгодой для клиента.
Для постоянной клиентуры «РОЛЬФ» предусмотрел программу лояльности. Так на гаджет пользователя может прийти рекомендация от фирмы о возможных бонусах на приобретение.
Посредством приложения «Мой РОЛЬФ» клиенты в любую минуту могут зарегистрироваться на сервисное обслуживание своего авто, а в случае дорожного форс-мажора соединиться с «горячей линией» и обрести квалифицированную помощь
Новое предложение от «РОЛЬФ» направлено на повышение надежности работы всей системы, а также на улучшение качества и скорости обработки запросов, минимизируя влияние человеческого фактора.
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