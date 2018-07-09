«РОЛЬФ» запустил собственную мобильную разработку для автомобилистов

На современном российском рынке появился новый продукт от компании «РОЛЬФ» — унифицированное приложение для мобильных гаджетов, которым смогут пользоваться автомобилисты.

«Мой РОЛЬФ» наделен широким функционалом: к примеру, загрузив приложение в популярных магазинах App Store и Google Play, владелец автотранспорта сможет зарегистрироваться на тест-драйв выбранной модели авто, а также быт в курсе актуальных акций дилерских центров, что поможет приобрести машину с большой выгодой для клиента.

Для постоянной клиентуры «РОЛЬФ» предусмотрел программу лояльности. Так на гаджет пользователя может прийти рекомендация от фирмы о возможных бонусах на приобретение.

Посредством приложения «Мой РОЛЬФ» клиенты в любую минуту могут зарегистрироваться на сервисное обслуживание своего авто, а в случае дорожного форс-мажора соединиться с «горячей линией» и обрести квалифицированную помощь

Новое предложение от «РОЛЬФ» направлено на повышение надежности работы всей системы, а также на улучшение качества и скорости обработки запросов, минимизируя влияние человеческого фактора.