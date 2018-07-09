Объявления Рекламной сети Яндекса покажут в китайском мобильном браузере UC Browser

Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) начала сотрудничество с Alibaba Mobile. Принадлежащий компании UC Browser стал новым мобильным партнером РСЯ, сообщается в пресс-релизе Яндекса. Теперь рекламодатели Яндекс. Директа смогут обратиться к новой аудитории — российским пользователям мобильного браузера.

UC Browser — крупнейший в мире сторонний мобильный браузер с аудторией 430 млн активных пользователей в месяц. В России браузером ежемесячно пользуются 7−8 млн человек, ядро аудитории — молодые активные люди (от 18 до 40 лет), около 65% — мужчины.

Объявления РСЯ будут показываться в новостной ленте браузера UC Browser. Нативное оформление рекламы выбрано для лучшего восприятия аудиторией. Реклама размещается по технологии programmatic: потенциальные клиенты увидят объявление, если система спрогнозирует высокую вероятность конверсии. Как и на других площадках РСЯ, здесь доступны все таргетинги: нацеливание по поисковым интересам, социально-демографическим характеристикам, географии и другим параметрам, говорят в Яндексе.

По данным Яндекс. Радара около 45% пользовательского трафика уже приходится на мобильные устройства, это важно учитывать при планировании рекламных кампаний. Как отмечают в Яндексе, расширение пула мобильных партнеров РСЯ и широкие возможности таргетинга в сетях позволяют рекламодателям обратиться к нужной целевой аудитории с максимальной эффективностью для бизнеса.