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Объявления Рекламной сети Яндекса покажут в китайском мобильном браузере UC Browser
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Объявления Рекламной сети Яндекса покажут в китайском мобильном браузере UC Browser 

Sostav.ru 7 часов назад
Фото: Sostav.ru
Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) начала сотрудничество с Alibaba Mobile. Принадлежащий компании UC Browser стал новым мобильным партнером РСЯ, сообщается в пресс-релизе Яндекса. Теперь рекламодатели Яндекс. Директа смогут обратиться к новой аудитории — российским пользователям мобильного браузера.
UC Browser — крупнейший в мире сторонний мобильный браузер с аудторией 430 млн активных пользователей в месяц. В России браузером ежемесячно пользуются 7−8 млн человек, ядро аудитории — молодые активные люди (от 18 до 40 лет), около 65% — мужчины.
Объявления РСЯ будут показываться в новостной ленте браузера UC Browser. Нативное оформление рекламы выбрано для лучшего восприятия аудиторией. Реклама размещается по технологии programmatic: потенциальные клиенты увидят объявление, если система спрогнозирует высокую вероятность конверсии. Как и на других площадках РСЯ, здесь доступны все таргетинги: нацеливание по поисковым интересам, социально-демографическим характеристикам, географии и другим параметрам, говорят в Яндексе.
По данным Яндекс. Радара около 45% пользовательского трафика уже приходится на мобильные устройства, это важно учитывать при планировании рекламных кампаний. Как отмечают в Яндексе, расширение пула мобильных партнеров РСЯ и широкие возможности таргетинга в сетях позволяют рекламодателям обратиться к нужной целевой аудитории с максимальной эффективностью для бизнеса.
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