Цифра дня: На какую сумму растеряли биткоинов пользователи сети?

Цифра дня:

20 000 000 000 долларов растеряли пользователи сети в биткоинах.

Почти пятая часть от общего объёма биткоинов безвозвратно утеряна. Об этом свидетельствует исследование, которое провёл аналитический блокчейн-стартап Chainalysis из Нью-Йорка

По данным Chainalysis, пользователи сети растеряли доступ к криптовалютным кошелькам с биткоинами на сумму порядка в 20 миллиардов долларов. Самой распространённой причиной стала потеря ключей от кошельков.

Биткоин составляет большинство всей потерянной криптовалюты, поскольку существует дольше своих конкурентов и альтернатив. Уже появились компании, которые специализируются на восстановлении подобных потерь.