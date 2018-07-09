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В устройствах на Android появилось важное объявление
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

В устройствах на Android появилось важное объявление 

Карельские вести 7 часов назад
Пользователям теперь будут рекомендовать скачивать подходящие приложения.
Как пишет «Российская газета», в Google Play Market, магазине приложений для устройств на базе Android, появился искусственный интеллект, который рекомендует пользователям новые мобильные программы, исходя из множества различных факторов.
Нейросеть составляет персональные рекомендации, исходя из пола, возраста, географического местоположения пользователя, а также его интересов и даже времени посещения каталога.
Кроме того, изучаются и сами приложения, которые будут рекомендованы. Например, они должны регулярно обновляться.
По данным компании, за время работы искусственного интеллекта число загрузок приложений выросло на три процента по сравнению с дотестовым периодом — при том, что в 2017 году общее число загрузок составило более 80 миллиардов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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