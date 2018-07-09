Обзор инцидентов безопасности за период со 2 по 8 июля 2018 года

Прошедшая неделя ознаменовалась первой в 2018 году крупной кибератакой на российские банки. В частности, в ночь на 4 июля хакеры похитили более 58 млн рублей с корреспондентского счета ПИР Банка Центробанке РФ . Из-за кибератаки ПИР Банк был вынужден приостановить деятельность 4 и 5 июля. Как предполагается, хищение может быть делом рук хакерской группировки Carbanak (также известной под названиями Cobalt и Annunak).

Еще одним резонансным событием, обсуждаемым в Рунете на прошлой неделе, стала утечка данных пользователей «Документов Google». В ночь с 4-го на 5-е июля хранящиеся в «Документах Google» файлы пользователей в течение нескольких часов находились в открытом доступе из-за того, что поисковая система «Яндекс» стала индексировать содержимое «Документов Google». Некоторые из них содержали персональную информацию, в том числе учетные данные.

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили необычную версию загрузчика Rakhni, которая оценивает возможность получения прибыли, и в зависимости от конфигурации системы загружает на инфицированные устройства либо вымогательское ПО, либо майнер криптовалюты. Основной целью атак Rakhni являются Россия (95,57% случаев), Казахстан (1,36%) и Украина (0,57%).

Исследователи безопасности сообщили о новом агрессивном черве, атакующем Linux-устройства. В настоящее время о вредоносе известно совсем немного информации, кроме того, что он распространяется очень быстро и своими действиями напоминает печально известное вредоносное ПО Mirai. В отличие от Mirai загрузка нового вредоноса происходит не из нескольких репозиториев, а с тысяч IP-адресов.

В последние несколько месяцев то и дело появляются сообщения о разнообразных инцидентах, связанных с соцсетью Facebook. То компания по ошибке отправляет отчеты с аналитикой для разработчиков тестерам, то раскрывает частные публикации пользователей, а на минувшей неделе Facebook сообщила о техническом сбое, в результате которого заблокированные пользователи могли видеть часть контента, опубликованного лицами, внесшими их в «черный список». Инцидент затронул порядка 800 тыс. пользователей, поместивших кого-либо в перечень заблокированных в период с 29 мая по 5 июня текущего года.

Как стало известно, участники палестинского движения ХАМАС пытались получить доступ к телефонам израильских военных с помощью развлекательных приложений, одно из которых было посвящено чемпионату мира по футболу. После установки приложения передавали данные о местоположении, скрыто снимали и отправляли фотографии, копировали данные на телефоне, а также подслушивали разговоры.