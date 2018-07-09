Искусственный интеллект: Google хочет научиться предсказывать смерть

Google работает над новым проектом под названием «Медицинский мозг». В рамках проекта команда исследователей Google хочет разработать ИИ, который умел бы предсказывать, какова вероятность того, что человек умрет от той или иной болезни.

Машина медицинских прогнозов

Впрочем, не все так мрачно: проект Medical Brain, развернутый Google, должен помочь врачам клиник на ранней стадии болезни прогнозировать вероятность выздоровления, следующей госпитализации или, в наихудшем случае, смерти их пациентов.

Компания планирует разработать различные типы искусственного интеллекта для анализа клинических картин разных заболеваний — онкологических, кардиологических, заболеваний глаз, а также кожных заболеваний.

Всестороннее обследование

«Около 80 процентов времени, потраченного врачом на обследование пациента, уходит на ресурсозатратный поиск документов и их анализ», — утверждает Нигам Шах, профессор Стэнфордского университете, работающий над искусственным интеллектом в рамках проекта Google.

Если бы эту функцию мог взять на себя ИИ, отвечать на вопрос: «Доктор, что со мной будет?» стало бы намного проще. В программное обеспечение Medical Brain будут загружаться все данные медицинской карты пациента, в том числе в неудобочитаемых форматах (рукописный текст, изображения в PDF). На основе их анализа ИИ сможет делать прогноз о дальнейшем течении болезни: станет ли ее итогом выздоровление, осложнения или смерть.

Кроме того, команда проекта планирует учитывать и другие данные, вплоть до погоды в месте расположения клиники или физической активности пациента, которая может регистрироваться простым смартфоном на Android.

Неизбежная проблема медицинской тайны

Для своих исследований Google собрал 46 миллиардов записей пациентов из двух американских больниц в Чикаго Сан-Франциско . Они были загружены в программное обеспечение.

Несмотря на то, что все данные были анонимизированы, новый прорыв Google в области разработки искусственного интеллекта приобрел не только своих сторонников, но и противников. «Такие компании, как Google, в могут получить монополию на использование личных данных пациентов», — задается вопросом информационное агентство Bloomberg

Тем не менее, о проекте пока еще известно слишком мало, чтобы подвергать его критике. Medical Brain в настоящий момент «находится на очень ранней стадии разработки», подчеркнула сотрудник команды Лили Пэн на конференции разработчиков Google.

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