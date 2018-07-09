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Google Pay получает редизайн. Как выглядит обновлённая веб-версия сервиса
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Google Pay получает редизайн. Как выглядит обновлённая веб-версия сервиса 

Android Insider 8 часов назад
Фото: Android Insider
В начале года Google переименовала Android Pay в Google Pay. В честь события разработчики обновили дизайн приложений, однако десктопная версия сервиса оставалась прежней. Теперь её внешний вид изменился.
Сервис получил фирменный дизайн Google Material Theme, сообщает Android Police. Его получится встретить в других приложениях компании по типу Карт, а также в обновлённой версии Android P Developer Preview 4. Другие подробности апдейта системы смотрите в этой статье.
Журналисты отмечают наличие шрифта Product Sans и избыток белого цвета. Сервис показывает последние действия во вкладке «Активность», подтверждённые способы оплаты, а также список подписок и услуг.
Оценить новый внешний вид получится на странице сервиса. Дизайнерские решения Google по традиции обсуждаем в Телеграм-канале AndroidInsider.
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