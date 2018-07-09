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На Ставрополье полицейские провели акцию «Безопасный интернет — детям»
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На Ставрополье полицейские провели акцию «Безопасный интернет — детям» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 часов назад
В рамках всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», а также акции «Безопасный интернет — детям» сотрудники полиции Курского района и общественники посетили ребят из пришкольного лагеря «Радуга».
Организаторы мероприятия рассказали школьникам о способах защиты своих аккаунтов в социальных сетях и призвали не вступать в переписку с неизвестными пользователями. Сотрудники полиции подробно разъяснили детям, что одной из угроз в социальных сетях является вовлечение несовершеннолетних в совершение различных правонарушений и преступлений.
Стражи порядка проинформировали ребят и об основных методах, которые применяются злоумышленниками в Интернете, о правилах, которые следует соблюдать при пользовании различными онлайн-сервисами.
Полицейские отметили, что интернет помнит все, или почти все, что в нем публикуют пользователи, поэтому посоветовали ребятам не только соблюдать правила безопасности, но и самим не нарушать закон.
Также школьникам напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством, за совершение преступлений и правонарушений, сообщили номера телефонов, по которым они могут сообщить о совершении противоправных действий.
По окончании встречи ребята прошли тест на усвоение материала и показали, что на «отлично» запомнили все, что им рассказали.
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