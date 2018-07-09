Онлайн-кинотеатр Ivi начнет продавать рекламу в Tvigle

Онлайн-кинотеатр ivi начал продавать рекламу в приложении Tvigle для Smart TV. В сеть ivi уже входят и другие приложения конкурентов, включая Rutube. Участники рынка видят в этом сегменте потенциал для роста рынка интернет-рекламы: пользователи таких устройств предпочитают смотреть длинный контент, то есть кино и сериалы, а пиратства там практически нет.

Онлайн-кинотеатр Tvigle присоединился к рекламной сети Smart House, в рамках которой ivi продает рекламу в приложениях Smart TV, рассказали “Ъ” в ivi. О создании сети ivi объявил в феврале, получив право на эксклюзивную продажу инвентаря в приложениях Rutube, Peers.TV и Vintera.TV. Совокупный охват сети в ivi оценивали в 20 млн пользователей с учетом пересечений. У Tvigle аудитория приложения для Smart TV достигает 2 млн зрителей или 1 млн устройств. С его присоединением Smart House покроет более 90% аудитории Smart TV, говорят в ivi. Реклама в Tvigle будет продаваться не эксклюзивно, ее также реализует селлер IMHO.

Объем рекламы в приложении ivi для Smart TV вырос в 2017 году с 1 млрд до 2,3 млрд показов. В сервисе ожидают, что в 2018 году он вырастет еще минимум в 1,5 раза, а вместе с размещениями в сети может достигнуть 5 млрд показов. В компании предполагают, что рост в первую очередь будет происходить за счет традиционно телевизионных рекламодателей. По итогам 2017 года доля Smart TV у сервиса составила более трети от всей рекламной выручки. Ранее в компании указывали, что валовой доход от рекламной модели по итогам 2017 года составил 1,5 млрд руб.

По данным Telecom Daily, в России около 17,6 млн человек владеют Smart TV, из них подключено к интернету 82%, или 14,5 млн устройств. За последние пять лет парк устройств вырос более чем в шесть раз. Агентство оценивает долю Tvigle на рынке онлайн-кинотеатров в 7% с выручкой 500 млн руб., сервис замыкает топ-5 игроков. ivi — крупнейший онлайн-кинотеатр, его доля составляет 32%, а выручка по итогам 2017 года превысила 2,4 млрд руб. Объем онлайн-видеорекламы ее селлеры ранее оценивали в 8,3 млрд руб. за 2017 год.

Собственная видеосеть в сегменте Smart TV есть также у IMHO, в нее входят «Первый канал», каналы ВГТРК , ЮТВ и онлайн-кинотеатры Megogo и TVzavr. Охват сети сейчас достигает 30 млн пользователей в месяц. У TVzavr доля Smart TV в рекламной выручке превышает 20%, говорит коммерческий директор компании Варвара Давыдова.

Онлайн-кинотеатры считают Smart TV одним из основных драйверов роста рынка. В ivi среди преимуществ сегмента выделяют большее время смотрения за счет того, что пользователи предпочитают длинный контент, то есть кино или сериалы, а также отсутствие пиратства. В то же время участники рынка жалуются на отсутствие прозрачности в размещениях: Mediascope пока не измеряет аудиторию Smart TV.

У Smart TV качество контакта с потребителем в медиаиндустрии одно из самых высоких, а объединение крупных игроков сыграет на руку всем участникам сегмента, считает директор по маркетинговым технологиям OMD OM Group Сергей Ефимов . Но из всех цифровых сегментов рекламы Smart TV в силу технологической специфики остается «одним из самых неизмеряемых», признает эксперт. Сейчас, по оценке OMD OM Group, на размещение в Smart TV приходится 2–5% бюджетов онлайн-видео.

ИСТОЧНИК: Ъ