Алехину из Pussy Riot задержали за уклонение от обязательных работ

Наказание было назначено за акцию в поддержку мессенджера Telegram у здания ФСБ

"Едем с приставами в машине. Административное задержание за уклонение от обязательных работ", — цитирует Алехину "Интерфакс" . По словам задержанной, на нее составят протокол и доставят в суд.

Акция прошла 20 декабря 2017 года, в День работника органов безопасности. В ней участвовали 13 человек, они кидали разноцветные самолетики в здание ФСБ, протестуя против блокировки мессенджера Telegram.

Мещанский суд признал экс-участницу группы Pussy Riot виновной в нарушении порядка организации публичного мероприятия. Ей назначили наказание в 100 часов обязательных работ. Вердикт признал законным Мосгорсуд