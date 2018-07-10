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Алехину из Pussy Riot задержали за уклонение от обязательных работ
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Алехину из Pussy Riot задержали за уклонение от обязательных работ 

Москва24 13 часов назад
Фото: Москва24
Наказание было назначено за акцию в поддержку мессенджера Telegram у здания ФСБ.
"Едем с приставами в машине. Административное задержание за уклонение от обязательных работ", — цитирует Алехину "Интерфакс". По словам задержанной, на нее составят протокол и доставят в суд.
Акция прошла 20 декабря 2017 года, в День работника органов безопасности. В ней участвовали 13 человек, они кидали разноцветные самолетики в здание ФСБ, протестуя против блокировки мессенджера Telegram.
Мещанский суд признал экс-участницу группы Pussy Riot виновной в нарушении порядка организации публичного мероприятия. Ей назначили наказание в 100 часов обязательных работ. Вердикт признал законным Мосгорсуд.
Ранее Мария Алехина и Надежда Толоконникова были приговорены к двум годам колонии за хулиганство. Речь идет об акции под названием «панк-молебен», прошедшей в храме Христа Спасителя в августе 2012 года.
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