Зачем Apple на самом деле выпустила iOS 11.4.1

Зачем Apple на самом деле выпустила iOS 11.4.1Вчера вечером Apple выпустила финальную версию минорного апдейта iOS 11.4.1. Казалось бы, разработчикам стоит сосредоточиться на доработке новой iOS 12, но программисты продолжают допиливать iOS 11.4. Зачем?

Все оказалось намного интереснее, чем просто правильное отображение геопозиции гарнитуры AirPods в приложении Найти iPhone.

Дело в том, что в iOS 12 появится специальный режим запрета взлома iOS-девайсов по кабелю Lightning. В настройках этот пункт называется USB-аксессуары. Учитывая, что релиз системы запланирован лишь на сентябрь, Apple решила не медлить и добавила соответствующий пункт настроек в iOS 11.4.1.

В меню Настройки —> Face ID (Touch ID) и код-пароль появился тот самый режим защиты по USB.