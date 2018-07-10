Ещё
Зачем Apple на самом деле выпустила iOS 11.4.1
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия установила космический рекорд
Россия установила космический рекорд

Зачем Apple на самом деле выпустила iOS 11.4.1 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Зачем Apple на самом деле выпустила iOS 11.4.1Вчера вечером Apple выпустила финальную версию минорного апдейта iOS 11.4.1. Казалось бы, разработчикам стоит сосредоточиться на доработке новой iOS 12, но программисты продолжают допиливать iOS 11.4. Зачем?
Все оказалось намного интереснее, чем просто правильное отображение геопозиции гарнитуры AirPods в приложении Найти iPhone.
Дело в том, что в iOS 12 появится специальный режим запрета взлома iOS-девайсов по кабелю Lightning. В настройках этот пункт называется USB-аксессуары. Учитывая, что релиз системы запланирован лишь на сентябрь, Apple решила не медлить и добавила соответствующий пункт настроек в iOS 11.4.1.
В меню Настройки —> Face ID (Touch ID) и код-пароль появился тот самый режим защиты по USB.
Учитывая, что правоохранительные органы пользуются возможностью обхода код-пароля посредством устройств вроде GrayKey, Apple решила закрыть такую возможность. Это и стало основной причиной выхода iOS 11.4.1.
iPhones.ru: последние новости
Свершилось! В iPhone 2018 будет новое зарядное устройство Вышла macOS High Sierra 10.13.6. Что нового? Вышла iOS 11.4.1. Что нового?
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог
Немец устроил дебош в центре Петербурга44
США ведут мир к энергетическому кризису30
В кассовых чеках увидели смертельную опасность21
Скрипаль решила пойти в политику
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение