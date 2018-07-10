Взломать iPhone на iOS 11.4.1 можно с помощью обычного переходника

Взломать iPhone на iOS 11.4.1 можно с помощью обычного переходникаВчера Apple выпустила iOS 11.4.1, ограничив возможность взлома смартфона по USB. В настройках системы появился соответствующий пункт, который изначально относился к одному из ключевых нововведений iOS 12.

Суть новой функции заключается в блокировке USB-подключения после часа бездействия смартфона. Таким образом Apple решила препятствовать взлому посредством аналогов устройств вроде GrayKey.

Компания ElcomSoft опубликовала отчет, в котором подчеркивает, что предложенные Apple меры защиты можно обойти с помощью обычного Lightning-переходника. Именно он будет отключать таймер, прерывающий соединение.

У данного метода есть немало условностей. На смартфоне не должен быть включен режим ограничения по USB.

После релиза iOS 11.4 представители компании GrayShift, занимающейся разработкой взломщиков iPhone, отметили, что Apple существенно усложнила процедуру взлома айфонов.

Если раньше на взлома iPhone уходило до 7 дней, то теперь разблокировка смартфона с 4-значным кодом может занимать до двух месяцев. Если же пароль состоит из 6 цифр, то обход блокировки может занять до 19 лет.

Все потому, что начиная с iOS 11.4 система разрешает перебор пароль лишь раз в 10 минут.