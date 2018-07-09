Почему iOS 12 стала самой безопасной операционкой Apple. Все фишки

Все фишкиУже более месяца Apple активно тестирует новую версию мобильной операционной системы iOS 12. Ее релиз запланирован на сентябрь вместе с анонсом новых айфонов.

В iOS 12 появилось немало новых фишек и нововведений, но больше всего внимания Apple уделила именно безопасности.

Давайте разберемся, в чем новая операционка превосходит прошлые версии по части безопасности.

1. «Умная» двухфакторная авторизация

Apple давно анонсировала двухфакторную авторизацию и советует ее включать там, где особенно важна безопасность и повышенный уровень защиты. Она подразумевает, что помимо логина и пароля пользователям доведется вводить еще и случайно сгенерированный код, который отправляется в SMS-сообщении.

В iOS 12 разработчики добавили функцию автозаполнения паролей. Как только на iPhone приходит сообщение с цифровым паролем, система автоматически подхватывает его и вводит в форму. То есть запоминать комбинацию цифр и переключаться между приложение Сообщения и запущенным, скажем, банковским клиентом больше не нужно.

О целесообразности и безопасности такого метода сейчас активно спорят специалисты. Одно ясно однозначно: функция автозаполнения существенно облегчает работу со смартфоном.

2. Значительно меньше рекламы в браузере

Между рекламодателями и Apple очень часто случаются недоразумения. Apple гнет свою линию и всячески препятствуют превращению iPhone в донимающий владельца рекламный баннер.

В iOS 12, помимо введенного ранее блокировщика сторонних файлов cookies, Apple добавила блокировщик форм, всплывающих окон и рекламных баннеров.

Во время серфинга с Safari пользователя не будут раздражать всплывающие баннеры и вездесущие социальные кнопки. Рекламы станет меньше, а пользоваться iOS-девайсами станет приятнее.

К тому же, после скандала с Facebook, Apple особое внимание уделила закрытости пользовательских данных, подчеркнув, что ничего и не кому «не сливает» ни за какие деньги.

3. Улучшенная защита паролей

В iOS 12 браузер Safari получил улучшенный менеджер паролей. Внутри приложения появилось встроенное хранилище, которое запоминает данные пользовательских учетных записей.

Как только на том или ином сайте понадобится авторизация, Safari предложит один из вариантов.

Более того, при создании новых учеток в Safari пригодится функция автоматической генерации паролей. Взломать предложенные браузером буквенно-цифровые комбинации практически невозможно (запомнить тоже).

А для того, чтобы хранить такие пароли было проще, у Apple предусмотрена кроссплатформенная синхронизация по iCloud. Автоматически созданный сложный пароль на iOS 12 будет доступен на макбуке с macOS Mojave.

4. Зашифрованные групповые видеозвонки

Возможности осуществления групповых звонков в FaceTime от Apple ждали практически со дня релиза. А было это восемь лет назад.

В iOS 12 разработчики услышали пользователей, и не только открыли доступ к совместным видеозвонкам в количестве до 31 человека, но и поработали над вопросом безопасности.

Главной фишкой видеозвонков стало шифрование. Оно же присутствует и в сообщениях iMessage. iOS 12 устроена таким образом, что перехватить и прочитать сообщение невозможно до тех пор, пока пользователь не разблокирует смартфон с помощью Touch ID или Face ID.

Разработчики Apple уверяют, что с iOS 12 пользоваться публичными Wi-Fi сетями можно с меньшим риском быть взломанным.

5. «Живой» мониторинг 911 В iOS 12 есть еще одна полезная функция, которая поможет спасти жизнь в экстренной ситуации. Речь идет об отслеживании геопозициями службой 911.

Apple подчеркивает, что данное нововведение реализовано с учетом всех правил конфиденциальности. Пользовательские данные не могут использоваться для каких-либо целей, не связанных с чрезвычайными ситуациями.

По сути, в iOS 12 реализована возможность мониторинга геопозиции call-центрами 911. При поступлении звонка в службе автоматически регистрируется местонахождение звонящего, а значит не тратится драгоценное время, которое может решить чью-то судьбу.

Работать данная функция будет совместно с компанией RapidSOS. В планах партнерской компании установка соответствующего оборудования на более чем 6,5 тысячах call-центрах США

Увы, эта жизненно важная функция не будет работать у нас. По крайне мере, пока.

6. Повышенная защита от хакеров

Принцип взлома смартфонов сводится к так называемой процедуре «брутфорса» или полного перебора. Гаджет жертвы проходит бесконечную и цикличную процедуру перебора паролей до тех пор, пока не будет разблокирован.

Для взлома iPhone, который многие считают единственным смартфоном не поддающимся взлому, уже была представлена хакерская станция GrayKey. Подключив девайс по Lightning-кабелю, в худшем случае за пару дней можно было получить взломанный iPhone.

В iOS 12 разработчики решили прикрыть лавочку и добавили функцию автоматической блокировки девайса через час после бездействия.

То есть если смартфон подключен по USB-кабелю и в течение часа не проходил процедуру разблокировки, система автоматически переводит iPhone в режим «только зарядка», прекращая процесс обмена данными через порты.

До релиза iOS 12 такой временной промежуток составлял одну неделю. После появления GrayKey и его аналогов за 7 дней со смартфона можно вытрусить практически любую информацию. С iOS 12 это стало невозможно.

Apple действительно думает о нашей безопасности

Можно быть ярым скептиком и обвинять Apple в невнимательности к пользователям. Последнее время разработчики и правда грешат релизами операционок, в которых уж слишком много багов.

Но Apple стоит отдать должное за то, что в компании понимают: iPhone перестал быть просто электронным устройством. Он стал интимной вещью, частью личной жизни, сейфом и хранилищем конфиденциальной информации.

Именно поэтому компания делает все возможное, чтобы обезопасить пользователей от случайных сливов информации и взломов.

А ведь сравнить действительно есть с чем. Возьмите любого китайца на Android, походите с ним недельку-другую, и вы заметите, как в браузере появляется все больше и больше навязанной рекламы. Порой складывается ощущение, что смартфоны на Android буквально следят за пользователями. Об этом наблюдении я рассказывал в отдельном материале.

На фоне этого релиз iOS 12 — еще один шаг навстречу совершенной и безопасной мобильной операционной системе, с которой пользователь чувствует себя более защищенным.