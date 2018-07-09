В России почти все Wi-Fi идентифицируют пользователей 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) на днях сообщила о росте дисциплины в среде организаторов общественных точек Wi-Fi на территории России.
По данным ведомства в этом году было проверено свыше 18 тысяч точек беспроводного доступа, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. При этом было зафиксировано всего 794 случая нарушений — 4,4%. В 2017 году количество нарушений равнялось порядка 10%.
По итогам проведённых мероприятий составлено 159 протоколов об административных правонарушениях, из которых большее число (149) связано с неприменением административных и организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Роскомнадзор
Напомним, что начиная с 2014 года все общественные точки доступа обязаны идентифицировать пользователей. Это делается через Единую систему идентификации аутентификации (ЕСИА), по номеру мобильного телефона, логину и паролю от Единого портала госуслуг (ЕПГУ) или же по паспорту.
Также в РКН заявили, что ведомство проводит профилактические мероприятия в сферах информационной и сетевой безопасности, что дополнительно помогает снижать количество нарушений.