Россияне выбрали лучшую операционную систему Windows

Эксперты узнали, какую операционную систему Windows россияне считают лучшей. В ходе опроса аналитики предложили пользователям выбрать лучшую ОС из пяти возможных вариантов, пишет ФАН.

Больше всего голосов получила Windows 7 — в ее пользу высказались более 43% от всех опрошенных. На втором месте — Windows 10 с 38,5% голосов. Тройку замыкает XP с 12,4% — она полюбилась россиянам, поскольку отлично работает даже на старых компьютерах. На четвертом месте Windows 8.1 с 4,5% голосов. Аутсайдером оказалась Vista, которая не набрала и 1% голосов — что неудивительно: она работает хуже «семерки» и менее стабильна.

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