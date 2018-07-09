Google выпустила важное обновление Android. Почему не стоит тянуть с установкой

В июльском обновлении безопасности ОС Android, распространение которого уже началось, Google исправила в общей сложности 44 уязвимости. 11 из них был присвоен статус критических, а всем остальным — высокий уровень опасности. Это следует из материалов официального блога разработчиков.

Уязвимости Android

По словам представителей Google, наиболее серьезная уязвимость скрывалась в медиаструктуре фреймворка ОС Android. Она позволяла злоумышленникам удаленно выполнять произвольный код, внедряя его в привилегированный процесс и получая таким образом полный контроль над устройством.

Порядка двух десятков уязвимости были обнаружены в низкоуровневом ПО, поставщиком которого являлась компания Qualcomm , констатируют разработчики. Особого внимания заслуживала уязвимость CVE-2018-5872, способствующая доступу злоумышленников к данным о действиях пользователя в беспроводной сети.

Обновление Android

В целях безопасности Google не раскрывает название и специфику еще ряда уязвимостей, отмечая лишь, что они связаны с работой процессоров Qualcomm. Во избежание эксплуатации брешей до момента их устранения производителем поисковый гигант предпочел держать данные о них в тайне.

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