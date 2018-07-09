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Google выпустила важное обновление Android. Почему не стоит тянуть с установкой
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Google выпустила важное обновление Android. Почему не стоит тянуть с установкой 

Android Insider 11 часов назад
Фото: Android Insider
В июльском обновлении безопасности ОС Android, распространение которого уже началось, Google исправила в общей сложности 44 уязвимости. 11 из них был присвоен статус критических, а всем остальным — высокий уровень опасности. Это следует из материалов официального блога разработчиков.
Уязвимости Android
По словам представителей Google, наиболее серьезная уязвимость скрывалась в медиаструктуре фреймворка ОС Android. Она позволяла злоумышленникам удаленно выполнять произвольный код, внедряя его в привилегированный процесс и получая таким образом полный контроль над устройством.
Порядка двух десятков уязвимости были обнаружены в низкоуровневом ПО, поставщиком которого являлась компания Qualcomm, констатируют разработчики. Особого внимания заслуживала уязвимость CVE-2018-5872, способствующая доступу злоумышленников к данным о действиях пользователя в беспроводной сети.
Обновление Android
В целях безопасности Google не раскрывает название и специфику еще ряда уязвимостей, отмечая лишь, что они связаны с работой процессоров Qualcomm. Во избежание эксплуатации брешей до момента их устранения производителем поисковый гигант предпочел держать данные о них в тайне.
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