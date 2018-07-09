Умный поиск заработал в приложении «Узнай Москву»

В мобильном приложении «Узнай Москву» заработал умный поиск, пользователи могут отсортировать исторические здания столицы по году их постройки, архитектурному стилю и назначению, в других разделах приложения также заработал фильтр поискового запроса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В приложении «Узнай Москву » для смартфонов добавили умный поиск. Теперь в сервисе можно отсортировать все исторические здания и сооружения Москвы по году их постройки (начиная с XVI до середины XX века), архитектурному стилю и назначению. С помощью расширенного фильтра для запросов пользователи могут быстрее находить информацию об интересующих их объектах — старинных домах, городских усадьбах, вокзалах, музеях, храмах и знаковых мостах», — говорится в сообщении.

Фильтр поискового запроса заработал и в других разделах приложения. Например, во вкладке «Маршруты» можно подобрать экскурсию по Москве со встроенным аудиогидом. Это может быть одна из тематических прогулок по местам в городе, которые как-то связаны с известными литераторами — Мариной Цветаевой Львом Толстым или Антоном Чеховым . Также сервис позволяет выбрать велосипедный маршрут по центру города, чтобы во время поездки послушать о старинных домах или городских усадьбах. А в разделе «Личности» опубликованы биографии известных архитекторов, крупных военачальников войны 1812 года, купцов, ученых, писателей и поэтов, которые когда-то жили в Москве.

«Сейчас в базе приложения более 1,3 тысячи различных зданий и сооружений, которые относятся к барокко, классицизму, конструктивизму, сталинскому ампиру, древнерусскому зодчеству и другим архитектурным стилям. Теперь пользователи сервиса могут комбинировать параметры их поиска. К примеру, если ввести: назначение «мост», стиль «ар-деко», дата постройки «1930-е» — приложение даст подробное описание Крымского моста», — отметил руководитель проекта «Узнай Москву» департамента информационных технологий Сергей Шакрыл