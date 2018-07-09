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Исследование: платежные сервисы стали в 1,5 раза популярнее среди инвесторов из-за отказа от наличных
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Исследование: платежные сервисы стали в 1,5 раза популярнее среди инвесторов из-за отказа от наличных 

Inc. 18 часов назад
Фото: Inc.
В первой половине 2018 года число сделок по продаже стартапов, занимающихся созданием платежных решений, выросло до 102, а общая сумма таких соглашений — до $46 млрд Это больше, чем за весь прошлый год, когда этот показатель составил $32,9 млрд Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Dealogic.
Рост числа сделок свидетельствует об активном развитии отрасли и росте интереса инвесторов к распространению бесконтактных платежей, онлайн-торговли и других платежных инструментов, считают аналитики. Самой крупной сделкой за шесть месяцев 2018 года Dealogic называет покупку PayPal шведского финтех-стартапа iZettle за $2,2 млрд
Причина интереса к платежным сервисам — постепенный отказ от наличных, говорится в отчете.
Десять лет назад платежи были своего рода скучной функцией, которая никого не заботила — важно было лишь найти самый дешевый вариант. Сегодня большинство торговцев рассматривают своих поставщиков платежных услуг как настоящих стратегических партнеров, потому что они могут помочь продавать больше.
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Ранее функцию встроенных платежей в свое приложение добавила Instagram. Она позволяет пользователям привязать к профилю дебетовую или кредитную карту, безопасность которой обеспечивает PIN-код. Опция позволяет совершать платежи, не покидая приложение и не переходя на сторонние сайты для ввода информации.
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