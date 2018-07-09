Нумеролог — об отношениях Дурова с Шишковой: «Они друзья, но не любовники»

Немало слухов окружило эту пару за последние месяцы. Фанаты уверены, что модель и создатель популярных социальных сетей вместе. WMJ.ru попросил нумеролога пролить свет на таинственный роман.

В ноябре 2017 года в Сети появились слухи о том, что Алена Шишкова (бывшая девушка Тимати и мама его дочери Алисы) закрутила роман с Павлом Дуровым , основателем «ВКонтакте» и Telegram, который в 2014 году уехал из России и теперь курсирует между ОАЭ , Бали и Финляндией . Все началось с того, что Алена поделилась фотографией со своего дня рождения, который девушка отмечала в Дубае . На снимке она была в окружении друзей, в числе которых и был замечен Павел. А еще некоторое время спустя в Сети появился ролик, посвященный обновлениям в популярном мессенджере, основателем которого является Дуров. В коротком видео показываются основные функции обновленного приложения для телефонов на базе Android. На кадрах, облетевших Интернет, демонстрируется аккаунт Павла. Предприниматель показывает, как принимает звонки от Шишковой и переписывается с ней. Пользователи социальных сетей пришли к выводу, что Павел Дуров подтвердил таким образом свои отношения с Аленой Шишковой. А что об этом думает нумеролог?

Не могу не отметить, что Павел и Алена относятся к людям, которых можно назвать энергетически независимыми. У таких людей нет острой потребности в отношениях. Такая энергия чаще всего сначала притягивает людей, а затем сильно отталкивает друг от друга.

Эта пара просто не сможет находится рядом долго. Во-первых, они оба почувствуют, что им тесно, слишком мало места для себя. Во-вторых, близкий по силе коэффициент в секторе «Энергия» 222/2222 будет усугублять положение вещей, провоцировать конфликтность (крики, драки, оскорбления), причем беспочвенные.

Но все же отношения для них возможны, если это будут непостоянные встречи. Из-за того, что оба имеют сниженный темперамент 0/0, испытывать сексуальное влечение постоянно для них трудно, нет такой потребности. Более того, и вас это удивит, Павел кажется сексуальным только на фото. Находясь рядом, и он, и Алена не излучают вибрации обаяния. Поэтому чаще всего таких мужчин, как Павел, женщины воспринимают как друга, брата, близкого и родного человека, но не как объект желания. Поэтому я склоняюсь к тому, что их отношения скорее дружеские, основанные на общем желании уединиться. Они друзья, но не любовники.

Павел человек конфликтный, это проявляется даже тогда, когда для конфликтности нет причин. Его поле само по себе агрессивно, и все, кто близко с ним находится, это чувствуют. Для создания отношений в паре нет притяжения, опять же из-за конфликта секторов «Энергия» 222/2222. У них просто нет потребности друг в друге.

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Беседовала: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: instagram @missalena.92