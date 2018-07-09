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На Apple подали в суд из-за голосового помощника Siri
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На Apple подали в суд из-за голосового помощника Siri 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вокруг деятельности американской корпорации Apple разгорелся новый скандал.
На этот раз на компанию подала в суд крупная компания AVRS, которая разрабатывает технологии распознавания речи, пишет информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на американские СМИ.
Поводом для судебного иска стало использование компанией-производителем Apple голосового помощника Siri.
Представители компании AVRS ведут сложную работу над созданием технологий, связанных с распознаванием речи. Как говорится в иске, Apple нарушила их патент при разработке голосового помощника Siri для iPhone и iPad.
В AVRS заявили, что еще пять лет назад специалисты Apple были проинформированы о существовании подобных разработок. До сих пор со стороны Apple не было сделано никаких шагов к примирению и разрешению патентного спора, из-за чего руководство AVRS решило обратиться в суд.
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