На Apple подали в суд из-за голосового помощника Siri

На этот раз на компанию подала в суд крупная компания AVRS, которая разрабатывает технологии распознавания речи, пишет информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на американские СМИ.

Поводом для судебного иска стало использование компанией-производителем Apple голосового помощника Siri.

Представители компании AVRS ведут сложную работу над созданием технологий, связанных с распознаванием речи. Как говорится в иске, Apple нарушила их патент при разработке голосового помощника Siri для iPhone и iPad.

В AVRS заявили, что еще пять лет назад специалисты Apple были проинформированы о существовании подобных разработок. До сих пор со стороны Apple не было сделано никаких шагов к примирению и разрешению патентного спора, из-за чего руководство AVRS решило обратиться в суд.