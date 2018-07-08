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Пользователи Android проголосовали за расположение сканера отпечатков
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Пользователи Android проголосовали за расположение сканера отпечатков 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Практически все современные смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев. Это удобная и проверенная технология, которая избавляет нас от необходимости вводить пароли. Смартфонов со сканером отпечатков так много, что было придумано немало вариантов расположения сканера. А какой является самым удобным?
Два года назад наши коллеги из Android Authority провели опрос и выяснили, что большинство пользователей смартфонов под управлением Android предпочитают иметь смартфон со сканером отпечатков на задней панели. За два года многое изменилось. Появились смартфоны с распознаванием лиц и сканером, встроенным в экран. Было решено провести опрос снова.
51 тысяча человек приняли участие в новом опросе. Удивительно, но почти 40 процентов снова выбрали сканер, расположенный на задней панели. С их точки зрения, этот вариант расположения самый удобный. Около 30 процентов предпочли смартфоны со сканером, расположенным под дисплеем. Лишь 7 процентов предпочли сканер на боковой грани, как это реализовано в смартфонах Sony.
Только 2 процента людей готовы отказаться от использования сканера отпечатков в пользу технологии распознавания лиц.
И так, сканер, расположенный на задней панели смартфона остается самым популярным. Пользователи, которые приняли участие в опросе, оставили свои комментарии. Они говорят, что когда достаешь смартфон из кармана, палец так и тянется к сканеру на задней панели. Это удобно и естественно.
Те пользователи, которым больше нравится сканер под экраном, справедливо отметили, что когда смартфон лежит на столе, и хочется его разблокировать не поднимая, сканер на задней панели будет совершенно бесполезен. В этом случае только сканер на передней панели смартфона будет удобен.
Мнения разделились. Большинство пользователей довольны сканером на задней панели смартфона, но это большинство нельзя назвать подавляющим. К тому же, опрос, проведенный два года назад другим сайтом, показывает совсем другие результаты.
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