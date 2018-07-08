Как решить проблемы с батареей на iOS 11.4

Как известно, выпуск iOS 11.4 стал катастрофичным для некоторых пользователей iPhone. У некоторых смартфонов половина заряда батареи пропадавет всего за один час работы. Некоторые могли буквально наблюдать за тем, как батарея теряет заряд каждую минуту. Частично аккумулятор разряжался даже во время зарядки.

Кажется, проблема затрагивает все устройства. Ошибка диагностировалась как на более старых моделях, таких, как iPhone 6, так и на новых устройствах, например, на iPhone X. Впрочем, разработчик явно в теме: в последней бета-версии прошивки — 11.4.1 b5 — решаются некоторые проблемы с безопасностью и пресловутый гипер-расход батарейки. Если же вы не можете или не хотите установить на свой смартфон бета-версию, можно попробовать решить эту проблему иначе.

Как решить проблемы с аккумулятором

Откройте приложение «Настройки» и выберите категорию «Аккумулятор». Здесь вы можете увидеть, какие приложения после обновления используют много заряда.

Основная причина —это, вероятно, WLAN. Особенно часто возникают проблемы с соединениями в 5 ГГц. Пока Apple не решит проблему, вы можете переключиться на 2,4 ГГц на маршрутизаторе.

Если это не поможет, можно отключить службы определения местаположения и обновления фона. Иногда это улучшаяет ситуацию, хоть и ненамного.

Если аккумулятор все еще быстро разряжается, можно откатиться на iOS 11.3.1, как сделали в итоге очень многие пользователи. Или, как вариант, просто подождите еще 7 дней, пока Apple не решит проблему, выпустив обновление.

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