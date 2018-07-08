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Stepik — лучший сервис бесплатных онлайн-курсов
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Stepik — лучший сервис бесплатных онлайн-курсов 

Android Insider 8 часов назад
Фото: Android Insider
Stepik, на мой взгляд, лучший сервис с онлайн-курсами на русском языке. При этом здесь имеются уроки и на английском. В Stepik представлены тысячи курсов от различных преподавателей на абсолютно разные темы.
Это может быть подготовка к ЕГЭ, изучение нейросетей или языков программирования. В качестве примера давайте просмотрим курс по нейросетям. Каждый курс может включать как текстовую информацию и уроки для самостоятельного выполнения, так и видеоконтент.
За каждый пройденный онлайн-курс вам будут вручать сертификаты, просмотреть которые можно в специальном разделе. В разделе аккаунта отображается ваша активность и достижения. Каждый раздел урока курса отображает в конце страницы комментарии пользователей, поэтому, если на каком-либо этапе возникают вопросы, их можно задать в комментариях.
Если желаете узнать что-либо новое и не тратить при этом на платные курсы по 25-50 тысяч рублей, Stepik — это то, что нужно.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
Приложение: Stepik: бесплатные курсы
Разработчик: Stepik
Категория: Образование
Версия: Зависит от устройства
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
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