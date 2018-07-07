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В Саратове продолжается война с зеленой зоной
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В Саратове продолжается война с зеленой зоной 

Новости Саратова 7 июля 2018
Фото: Новости Саратова
Жители областного центра сообщают о новом экологическом нарушении. В связи со строительством на улице Вавилова нового магазина федеральной сети «Пятерочка» уничтожена большая клумба-цветник. Об этом в социальных сетях сообщили горожане.
«В этом году кто-то предусмотрительно не стал ее озеленять. Ну и как всегда многострадальная Рахова — вырубка деревьев идет вовсю», — уточнили пользователи в соцсети «Facebook».
Саратовцы возмущены тем, что в самую жару вырубили и обрезали самые тенистые деревья на улице Рахова.
Фото: соцсети
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