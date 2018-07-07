В Саратове продолжается война с зеленой зоной

Жители областного центра сообщают о новом экологическом нарушении. В связи со строительством на улице Вавилова нового магазина федеральной сети «Пятерочка» уничтожена большая клумба-цветник. Об этом в социальных сетях сообщили горожане.

«В этом году кто-то предусмотрительно не стал ее озеленять. Ну и как всегда многострадальная Рахова — вырубка деревьев идет вовсю», — уточнили пользователи в соцсети «Facebook».

Саратовцы возмущены тем, что в самую жару вырубили и обрезали самые тенистые деревья на улице Рахова.

Фото: соцсети