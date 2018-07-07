Известные смартфоны сейчас получают важное обновление Google

Важность программных обновлений понятна каждому пользователю мобильных девайсов. Важное обновление Google начало предоставляться смартфонам, относящимся к числу наиболее известных на рынке.

Sony Xperia XZ1 и XZ Premium обновляются в июле сразу после Google Pixel и Nexus

Стартовало предоставление компанией Sony очередного обновления смартфонов ее линейки Xperia XZ1, а также моделей XZ Premium. Номер билда новой прошивки — 47.1. A.12.235 и это — обновление безопасности, идущее в комплекте с рядом исправлений операционной системы Android, отмечает Химаншу (Himanshu) на страницах gsmarena.com со ссылкой на xperiablog.net.

К сожалению, информация, касающаяся того, о каких именно изменениях идет речь, не включается в обновление. Учитывая, что предоставление рассматриваемого обновления только началось, может потребоваться время для того, чтобы уведомления об обновлении появились на экранах всех рассматриваемых смартфонов.

Примечательно, что смартфоны Sony стали получать это обновление спустя лишь несколько дней после того, как компания Google выпустила июльское обновление безопасности для своих смартфонов Pixel и Nexus.

Является ли более раннее предоставление ежемесячных обновлений важным преимуществом смартфона? Обсудить эту тему читатели могут в Telegram-чате.