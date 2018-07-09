Play Market станет «умнее» и заботливее благодаря прорывному новшеству Google

Корпорация Google интегрировала в Play Market искусственный интеллект, который будет подбирать приложения персонально каждому пользователю, сообщает Akket.com. По словам главного представителя компании Чи Хуай-син, тестирование этой опции началось еще в январе этого года и проходило в закрытом режиме.

Отныне приложения в списке пользователя будут показываться в зависимости от его вкусов, местоположения и увлеченностей. При его составлении искусственный интеллект будет также брать в учет возраст, пол и национальность пользователя.

По словам экспертов, данное внедрение стало самым важным за последние 10 лет.

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