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Play Market станет «умнее» и заботливее благодаря прорывному новшеству Google
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Play Market станет «умнее» и заботливее благодаря прорывному новшеству Google 

Пятый канал 17 часов назад
Фото: Пятый канал
Корпорация Google интегрировала в Play Market искусственный интеллект, который будет подбирать приложения персонально каждому пользователю, сообщает Akket.com. По словам главного представителя компании Чи Хуай-син, тестирование этой опции началось еще в январе этого года и проходило в закрытом режиме.
Отныне приложения в списке пользователя будут показываться в зависимости от его вкусов, местоположения и увлеченностей. При его составлении искусственный интеллект будет также брать в учет возраст, пол и национальность пользователя.
По словам экспертов, данное внедрение стало самым важным за последние 10 лет.
Ранее Пятый канал рассказывал об «убийце» WhatsApp и Viber, который скоро появится на каждом Аndrоid-устройстве.
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