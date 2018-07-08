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Google разработал нейросеть для персонального подбора приложений
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Google разработал нейросеть для персонального подбора приложений 

Собака.ru 5 часов назад
Фото: Собака.ru
Компания Google интегрировала в Play Market главное новшество за последние 10 лет — искусственный интеллект, который будет подбирать приложения персонально каждому пользователю. Программа будет анализировать местоположение, возраст, пол и другие факторы, пишут «Известия». Со временем разработку хотят внедрить в другие направления Google Play. Специалисты уверены, что искусственный интеллект увеличит прибыль корпорации.
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