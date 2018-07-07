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В Орском суде рассмотрено дело о распространении экстремистских материалов
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В Орском суде рассмотрено дело о распространении экстремистских материалов 

АиФ-Оренбург 7 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Октябрьским районным судом г. Орска рассмотрено дело об административном правонарушении — совершение действий, направленных на массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Как сообщает пресс-служба суда, орчанин, являясь пользователем одной из социальной сети, добавлял и хранил для массового распространения аудиофайлы, включенные в федеральный список экстремистских материалов.
В судебном заседании молодой человек вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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