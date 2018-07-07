В Орском суде рассмотрено дело о распространении экстремистских материалов

Октябрьским районным судом г. Орска рассмотрено дело об административном правонарушении — совершение действий, направленных на массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Как сообщает пресс-служба суда, орчанин, являясь пользователем одной из социальной сети, добавлял и хранил для массового распространения аудиофайлы, включенные в федеральный список экстремистских материалов.

В судебном заседании молодой человек вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.