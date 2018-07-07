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Более 70 млн аккаунтов заблокировал Twitter
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Более 70 млн аккаунтов заблокировал за два месяца Twitter 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
За май и июнь 2018 года социальная сеть Twitter заблокировала свыше 70 миллионов аккаунтов, которые заподозрила в распространении ложной информации. Об этом сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Таким образом, по данным издания, ежедневно Twitter отключал в среднем по миллиону пользователей. Темпы блокировки более чем вдвое выросли с октября прошлого года, когда социальная сеть отчиталась перед Конгрессом США о подложных аккаунтах, связанных с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы.
Если рвение администрации Twitter сохранится на прежнем уровне, общее число пользователей соцсети во втором квартале 2018 года может существенно сократиться.
Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что его обвинители в деле о российском вмешательстве в выборы 2016 года руководствуются двойными стандартами.
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