Более 70 млн аккаунтов заблокировал Twitter

Более 70 млн аккаунтов заблокировал за два месяца Twitter

За май и июнь 2018 года социальная сеть Twitter заблокировала свыше 70 миллионов аккаунтов, которые заподозрила в распространении ложной информации. Об этом сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, по данным издания, ежедневно Twitter отключал в среднем по миллиону пользователей. Темпы блокировки более чем вдвое выросли с октября прошлого года, когда социальная сеть отчиталась перед Конгрессом США о подложных аккаунтах, связанных с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы.

Если рвение администрации Twitter сохранится на прежнем уровне, общее число пользователей соцсети во втором квартале 2018 года может существенно сократиться.