Ожидание и реальность: 20 интернет-покупок из Китая, которые удивили получателей

Любите заказывать китайские товары в интернете? Тогда будьте готовы к подобным сюрпризам…

…потому что детская одежда и игрушки могут оказаться чуточку не такими, какими их рекламировали на сайтах.

С нетерпением и надеждой ждете свою посылку из далекой страны? Возможно, именно вы сделаете интернет богаче еще на одну смешную фотографию. А пока смотрите эти коллажи и улыбайтесь!

Фото: kaifolog.ru, ekabu.ru, fishki.net, bigpic ture.ru, novosti-n.org Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!