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Ожидание и реальность: 20 интернет-покупок из Китая, которые удивили получателей
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Ожидание и реальность: 20 интернет-покупок из Китая, которые удивили получателей 

Letidor.ru 7 июля 2018
Фото: Letidor.ru
Любите заказывать китайские товары в интернете? Тогда будьте готовы к подобным сюрпризам…
…потому что детская одежда и игрушки могут оказаться чуточку не такими, какими их рекламировали на сайтах.
С нетерпением и надеждой ждете свою посылку из далекой страны? Возможно, именно вы сделаете интернет богаче еще на одну смешную фотографию. А пока смотрите эти коллажи и улыбайтесь!
Фото: kaifolog.ru, ekabu.ru, fishki.net, bigpic ture.ru, novosti-n.org  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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