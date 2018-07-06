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Роскомнадзор заявил о сокращении числа нарушений со стороны организаторов точек доступа Wi-Fi
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Роскомнадзор заявил о сокращении числа нарушений со стороны организаторов точек доступа Wi-Fi 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: RT на русском
Роскомнадзор сообщил о сокращении количества нарушений со стороны организаторов точек доступа Wi-Fi, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В первом квартале проверено более 18 тыс. точек беспроводного доступа в общественных местах. Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, обнаружены в 794 случаях, что составляет 4,4% от общего количества проверенных точек Wi-Fi против 10% в первом квартале прошлого года.
Составлено 159 протоколов об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор одобрил более 2,7 тысячи заявок на использование радиочастот во время ЧМ-2018.
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