Роскомнадзор заявил о сокращении числа нарушений со стороны организаторов точек доступа Wi-Fi

Роскомнадзор сообщил о сокращении количества нарушений со стороны организаторов точек доступа Wi-Fi, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В первом квартале проверено более 18 тыс. точек беспроводного доступа в общественных местах. Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, обнаружены в 794 случаях, что составляет 4,4% от общего количества проверенных точек Wi-Fi против 10% в первом квартале прошлого года.

Составлено 159 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор одобрил более 2,7 тысячи заявок на использование радиочастот во время ЧМ-2018.