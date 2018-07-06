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Украина нашла в Facebook цензуру
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Украина нашла в Facebook цензуру 

News.ru 6 июля 2018
Министерство информационной политики (МИП) Украины набросилось на соцсеть Facebook за то, что та якобы ограничивает свободы слова украинцев.
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