Ещё
В Германии хотят приравнять Gmail и WhatsApp к операторам связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии хотят приравнять Gmail и WhatsApp к операторам связи 

BFM.RU 6 июля 2018
Фото: BFM.RU
Немецкие власти хотят отрегулировать Gmail и WhatsApp. Глава Федерального агентства по сетевым технологиям Германии Йохен Хоман предложил приравнять их к операторам связи.
«Мы наблюдаем размытие границ между традиционными телекоммуникационными сервисами и web-сервисами наподобие Gmail и WhatsApp. Неправильно, что компании, предоставляющие традиционные услуги, должны выполнять определенные требования, например, обеспечивать защиту данных, тогда как компании, предоставляющие аналогичные услуги, но через сеть, не должны», — заявил Хоман в интервью Financial Times. Еще четыре года назад власти ФРГ обязали Google зарегистрировать Gmail как оператора связи, но американская компания отказалась выполнять эти требования, и с тех пор между ними не прекращаются судебные тяжбы. Чем объясняются эти действия немецких властей? Рассуждает сооснователь «Битрикс 24» Сергей Рыжиков:
— По сути, приравнивание к операторам связи будет означать, что такие структуры, компании и сервисы будут обязаны получать лицензию для работы на территории. Соответственно, лицензия будет включать в себя набор определенных требований, в частности, хранение переписки, сотрудничество с госорганами, участие в оперативно-розыскных мероприятиях и так далее, и это неизбежное развитие направления не только в Германии, но, пожалуй, во всех странах мира.
— Почему возникли претензии к этим сервисам: Google и WhatsApp?
— Я не думаю, что в данном случае речь именно об этих сервисах идет. Скорее, накопилось большое количество жалоб, либо наибольшая потребность в сотрудничестве у госструктур именно с этими сервисами. В частности, WhatsApp является самым популярным сервисом в Германии, им пользуются все. Если раньше пользовались SMS, то теперь люди используют только этот сервис, чтобы работать.
Ранее на этой неделе власти Индии потребовали от принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp остановить распространение «фейковых сообщений».
В прессе появились сообщения, что за последние месяцы в Индии без суда и следствия были убиты в общей сложности около 30 человек. Линчевания начали происходить после того, как на телефоны через WhatsApp стали приходить ложные сообщения о якобы имевших место похищениях детей и убийствах.
BFM.RU: последние новости
МИД РФ: альтернативный интернет в России возможен, но это самый неблагоприятный сценарий «Серые» смартфоны ждет блокировка Соцсети и мессенджеры теперь под запретом на космодроме Байконур
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»73
На Украину надвигается катастрофа358
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение