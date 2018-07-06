В Германии хотят приравнять Gmail и WhatsApp к операторам связи

Немецкие власти хотят отрегулировать Gmail и WhatsApp. Глава Федерального агентства по сетевым технологиям Германии Йохен Хоман предложил приравнять их к операторам связи.

«Мы наблюдаем размытие границ между традиционными телекоммуникационными сервисами и web-сервисами наподобие Gmail и WhatsApp. Неправильно, что компании, предоставляющие традиционные услуги, должны выполнять определенные требования, например, обеспечивать защиту данных, тогда как компании, предоставляющие аналогичные услуги, но через сеть, не должны», — заявил Хоман в интервью Financial Times . Еще четыре года назад власти ФРГ обязали Google зарегистрировать Gmail как оператора связи, но американская компания отказалась выполнять эти требования, и с тех пор между ними не прекращаются судебные тяжбы. Чем объясняются эти действия немецких властей? Рассуждает сооснователь «Битрикс 24» Сергей Рыжиков

— По сути, приравнивание к операторам связи будет означать, что такие структуры, компании и сервисы будут обязаны получать лицензию для работы на территории. Соответственно, лицензия будет включать в себя набор определенных требований, в частности, хранение переписки, сотрудничество с госорганами, участие в оперативно-розыскных мероприятиях и так далее, и это неизбежное развитие направления не только в Германии, но, пожалуй, во всех странах мира.

— Почему возникли претензии к этим сервисам: Google и WhatsApp?

— Я не думаю, что в данном случае речь именно об этих сервисах идет. Скорее, накопилось большое количество жалоб, либо наибольшая потребность в сотрудничестве у госструктур именно с этими сервисами. В частности, WhatsApp является самым популярным сервисом в Германии, им пользуются все. Если раньше пользовались SMS, то теперь люди используют только этот сервис, чтобы работать.

Ранее на этой неделе власти Индии потребовали от принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp остановить распространение «фейковых сообщений».

В прессе появились сообщения, что за последние месяцы в Индии без суда и следствия были убиты в общей сложности около 30 человек. Линчевания начали происходить после того, как на телефоны через WhatsApp стали приходить ложные сообщения о якобы имевших место похищениях детей и убийствах.