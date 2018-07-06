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Все, что OnePlus пообещала сделать для пользователей своих смартфонов
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Все, что OnePlus пообещала сделать для пользователей своих смартфонов 

Android Insider 6 июля 2018
Фото: Android Insider
Иногда компания OnePlus общается со своими клиентами. Она организует мероприятие под названием Open Ears Forum. В рамках этого мероприятия некоторые пользователи устройств OnePlus имеют возможность обратиться к компании со своими пожеланиями. Сегодня у нас есть возможность проверить результат работы по этим обращениям.
Большинство обращений касались трех аспектов: камеры смартфонов, обслуживания клиентов и операционной системы OxygenOS. Компания OnePlus заявила, что отзывы сильно помогли ей, и сделала несколько обещаний для поклонников устройств компании.
Если вы являетесь пользователем OnePlus, ниже перечислено все, что компания пообещала сделать для вас в будущем.
Камера
Решение проблем с совместимостью камеры для сторонних приложений. Преимущественно эта проблема касается устройств OnePlus 3 и OnePlus 3T. Проблема должна быть решена в следующем обновлении.
Настройки режима HDR будут сохраняться с последнего использования. Опять же, обновление предназначено для OnePlus 3 и OnePlus 3T.
Оптимизация инструментов редактирования изображений в галерее. Это обновление появится в течении нескольких месяцев.
Оптимизация функции панорамной съемки. Обновление ожидается к концу года.
Оптимизация эффекта «масляных красок». Решение проблемы уже существует в бета-версии.
Обслуживание клиентов
Улучшения работы удаленной поддержки.
Улучшение работы сотрудников, отвечающих на запросы.
Прозрачная информация о ремонте и стоимости ремонтных услуг.
Улучшение приложения для сообщества OnePlus.
Сокращение времени проведения ремонтных работ.
Создание упрощенного отчета для сервисного центра.
Разработка приложения для проведения диагностики устройства и решения проблем.
OxygenOS
Создание графика поддержки программного обеспечения.
Обновление Android 8.1 для OnePlus 5 и OnePlus 5T в 2018 году.
Поддержка режимов «звонок», «вибрация» и «тишина» на окне регулировки сигнала.
Возможность выбора любых цветов для темы оформления.
Поддержка Camera2 API для OnePlus 3/3T/5/5T.
Возможность переноса данных в приложении OnePlus Switch.
Использование заданной SIM-карты для звонков определенной группе контактов. Бета-тестирование этой функции начнется через несколько месяцев.
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