Все, что OnePlus пообещала сделать для пользователей своих смартфонов

Иногда компания OnePlus общается со своими клиентами. Она организует мероприятие под названием Open Ears Forum. В рамках этого мероприятия некоторые пользователи устройств OnePlus имеют возможность обратиться к компании со своими пожеланиями. Сегодня у нас есть возможность проверить результат работы по этим обращениям.

Большинство обращений касались трех аспектов: камеры смартфонов, обслуживания клиентов и операционной системы OxygenOS. Компания OnePlus заявила, что отзывы сильно помогли ей, и сделала несколько обещаний для поклонников устройств компании.

Если вы являетесь пользователем OnePlus, ниже перечислено все, что компания пообещала сделать для вас в будущем.

Камера

Решение проблем с совместимостью камеры для сторонних приложений. Преимущественно эта проблема касается устройств OnePlus 3 и OnePlus 3T. Проблема должна быть решена в следующем обновлении.

Настройки режима HDR будут сохраняться с последнего использования. Опять же, обновление предназначено для OnePlus 3 и OnePlus 3T.

Оптимизация инструментов редактирования изображений в галерее. Это обновление появится в течении нескольких месяцев.

Оптимизация функции панорамной съемки. Обновление ожидается к концу года.

Оптимизация эффекта «масляных красок». Решение проблемы уже существует в бета-версии.

Обслуживание клиентов

Улучшения работы удаленной поддержки.

Улучшение работы сотрудников, отвечающих на запросы.

Прозрачная информация о ремонте и стоимости ремонтных услуг.

Улучшение приложения для сообщества OnePlus.

Сокращение времени проведения ремонтных работ.

Создание упрощенного отчета для сервисного центра.

Разработка приложения для проведения диагностики устройства и решения проблем.

OxygenOS

Создание графика поддержки программного обеспечения.

Обновление Android 8.1 для OnePlus 5 и OnePlus 5T в 2018 году.

Поддержка режимов «звонок», «вибрация» и «тишина» на окне регулировки сигнала.

Возможность выбора любых цветов для темы оформления.

Поддержка Camera2 API для OnePlus 3/3T/5/5T.

Возможность переноса данных в приложении OnePlus Switch.

Использование заданной SIM-карты для звонков определенной группе контактов. Бета-тестирование этой функции начнется через несколько месяцев.