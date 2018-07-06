Ещё
Украина попросила Facebook запретить страницы с новостями из ДНР и ЛНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина попросила Facebook запретить страницы с новостями из ДНР и ЛНР 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Министерство информационной политики (МИП) Украины обратилось с письмом к руководству Facebook, в котором обвинило компанию в «ограничении свободы слова» украинских пользователей, а также в содействии по распространению информации из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Ведомство просит руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook «как средства ограничения свободы слова украинских активистов, и вместо этого принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании».
Ранее президент Украины Петр Порошенко пригрозил основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, что «поработает» с ним, если у пользователей будут проблемы с конфиденциальностью.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве39
Москва ушла под воду13
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение