Украина попросила Facebook запретить страницы с новостями из ДНР и ЛНР 

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Министерство информационной политики (МИП) Украины обратилось с письмом к руководству Facebook, в котором обвинило компанию в «ограничении свободы слова» украинских пользователей, а также в содействии по распространению информации из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Ведомство просит руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook «как средства ограничения свободы слова украинских активистов, и вместо этого принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании».
Ранее президент Украины Петр Порошенко пригрозил основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, что «поработает» с ним, если у пользователей будут проблемы с конфиденциальностью.