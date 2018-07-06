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Google обновила дизайн Google Play. Что из этого вышло?
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Google обновила дизайн Google Play. Что из этого вышло? 

Android Insider 6 июля 2018
Фото: Android Insider
Новый дизайн-код для Google Play, который компания Google тестирует на протяжении вот уже нескольких месяцев, должен не только сделать интерфейс магазина более удобным для пользователя, но и увеличить количество загрузок приложений. Эксперты из Storemaven изучили обновленные правила графической оптимизации и рассказали, чем их внедрение обернется для Google Play.
Скриншоты вместо обложки
Отказавшись от «лишнего» элемента в виде обложки, дизайнеры изменили компоновку страницы и перенесли область со скриншотами наверх. Это привело к тому, что первым, на что обращали внимание пользователи, попадая на страницу приложения, — были изображения его интерфейса, которые оказались далеко не такими привлекательными, как обложка, чем снизили количество загрузок почти на 15%.
Кроме того, теперь почти 14% пользователей против 2% ранее просто пролистывают область со скриншотами. Это связано с тем, что в обновленной версии Google Play скриншоты видны сразу, тогда как в прежней разработчику предстояло заинтересовать пользователя, чтобы тот долистал до них. Чтобы исправить ситуацию, нужно изменить оформление блока со скриншотами, полагают в Storemaven.
Редизайн увеличивает посещаемость
Также в процессе исследования выяснилось, что более 80% пользователей заинтересовались новым дизайном настолько, что стали проводить на странице приложений значительно больше времени. Впрочем, это также может быть связано с непривычным расположением элементов, к которым пользователи просто пытаются привыкнуть, изучая и запоминая новые принципы графической оптимизации.
Рейтинг = привлекательность
Обновленный Google Play позволяет разработчикам разместить блок с рейтингом приложения в первом кадре, чтобы таким образом привлечь падких на оценки пользователей. Для этого придется пойти на маленькую хитрость: нужно добавить к вертикальным скриншотам один горизонтальный. В этом случае окно с изображениями сузится, а блок с рейтингом приложения окажется выше.
Практика показала, что хороший рейтинг при условии его нахождения в зоне видимости пользователя может сыграть на руку разработчику и увеличить конверсию посещаемости в загрузки минимум на 12%. Впрочем, прибегать к данной уловке не стоит, если средняя оценка вашего приложения ниже четырех баллов, рекомендуют эксперты. В этом случае количество загрузок может даже упасть.
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