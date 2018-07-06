5 способов избежать слежки в интернете

Безопасность данных при работе с глобальной сетью не ограничивается защитой пользователя от вирусов и мошенников. Фактически, любое действие — просмотр и загрузка контента, оставление комментариев, переход на веб-страницу — может использоваться в коммерческих целях или злоумышленниками. Как избежать этого и обеспечить достойный уровень анонимности в Интернете? Я предлагаю тебе несколько вариантов решения этой проблемы.

1. Шифруй голосовые и текстовые сообщения

Утечка информации является одной из самых распространённых проблем онлайн-приватности. Чтобы сохранить конфиденциальность своих данных и переписки, установи приложение, обладающее функциями шифровки. Шифрование предполагает, что только ты и получатель сообщения можете прочитать текст. Сообщение шифруется на телефоне, отправляется получателю, а затем расшифровывается. Никто кроме вас не сможет получить доступ к содержимому разговоров. Среди приложений, которые обещают сохранить секретность твоей частной жизни, можно назвать такие известные мессенджеры, как WhatsApp и Telegram. К этому списку также можно добавить Signal и Dust.

2. Используй менеджеры паролей

Каким бы сложным ни был твой пароль, существует вероятность, что его украдут с менее защищенного ресурса. Чтобы генерировать для всех аккаунтов сложные пароли и не держать их постоянно в голове, воспользуйся менеджером паролей, компьютерной программой, которая поможет тебе контролировать безопасность онлайн-аккаунтов. Вот несколько самых интересных и функциональных приложений в этой сфере, которыми ты можешь воспользоваться бесплатно: KeePass, LastPass, Sticky Password и Dashlane.

3. Заходи через приватные режимы браузеров

Когда ты пользуешься интернетом, браузер сохраняет информацию о каждом твоем шаге и действии. Эти данные хранятся в истории просмотра, файлах кэша и куки, истории загруженных файлов. Чтобы каждый раз после использования не очищать историю, воспользуйся режимом инкогнито, которым оснащен каждый браузер. В этом режиме в памяти компьютера не сохраняются посещенные тобой сайты, загруженные файлы не отображаются в истории загрузок, а файлы-куки удаляются по окончании сессии. Единственные следы, которые ты можешь оставить, — это сохраненные закладки. Для того чтобы просматривать сайты в приватном режиме, тебе необходимо открыть браузер и в ниспадающем меню нажать на кнопку «новое окно в режиме инкогнито». Не следует сохранять закладки в режиме инкогнито, так как они остаются открытыми для дальнейшего пользования.

4. Используй двухэтапную аутентификацию

Контрольные слова, ранее предлагаемые при регистрации аккаунта и позволяющие восстановить пароль по ним, остались в прошлом. Все популярные онлайн-площадки перешли на двуступенчатую аутентификацию, получив дополнительный уровень защиты. Ты можешь привязать к своему аккаунту номер телефона, установив дополнительную авторизацию при входе в учётную запись. Такой метод делает невозможным взлом аккаунта путём подбора логина и пароля, а также позволяет восстановить пароль в случае утери.

5. Настрой анонимный доступ в сеть

Замаскировать твое местоположение и личность поможет VPN-соединение. VPN расшифровывается как virtual private network — виртуальная частная сеть. Подключение к VPN происходит поверх твоего обычного соединения с интернетом. Основное различие между VPN и обычным подключением — все данные, переданные по VPN, подвергаются шифрованию и недоступны для просмотра третьим лицам. Ты можешь использовать VPN для сокрытия местонахождения своего компьютера и доступа к ограниченным ресурсам. Windscribe — это бесплатный публичный VPN-сервис, который поможет зашифровать твою браузерную активность, заблокирует ненужную рекламу, предотвратит кражу твоих личных данных и замаскирует твой IP-адрес, что даст тебе неограниченный доступ к развлечениям и новостным сайтам. Узнать подробнее о приложении