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Эксперт: необходимо создать этические стандарты для стартапов и разработчиков мобильных приложений
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Эксперт: необходимо создать этические стандарты для стартапов и разработчиков мобильных приложений 

Банки.ру 6 июля 2018
В мире назрел вопрос необходимости создания этических стандартов для стартапов, считает глава Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума Троелс Оертинг И?оргенсен. Об этом он заявил, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, который организовал Сбербанк.
«Нужно создавать этические стандарты для стартапов, потому что много таких жутковатых программ. Если создать эти этические стандарты, то инвестиционные компании смогут отличать стартапы, в которые имеет смысл инвестировать, от тех, в которые инвестировать не стоит. Я думаю, что это очень важно. Нам как хорошим парням нужно самим заниматься стартапами и уже на ранних стадиях встраивать инструменты безопасности в эти решения», — заметил Йоргенсен.
Он также выразил озабоченность наличием большого количества сомнительных приложений для скачивания на смартфон.
«У меня «миллионы» приложений на iPhone. У большинства из вас такое же количество приложений. Если вы — молодой парень, то будете скачивать абсолютно все. Хотя бы потому, что это бесплатно. И первое, что ваше приложение от вас хочет, это доступ к вашим фотографиям, адресной книге и так далее. И вы будете давать приложению эти права, если это все бесплатно. Бесплатен не продукт, бесплатны вы — вы становитесь продуктом. Это означает, что нужно разрабатывать такие же стандарты для (мобильных) приложений. Так, чтобы молодые люди понимали, какие из них безопасны, а какие нет», — высказал мнение Йоргенсен.
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