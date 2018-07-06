Ещё
Почти два года в оборудовании ADB содержались опасные уязвимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти два года в оборудовании ADB содержались опасные уязвимости 

SecurityLab.ru 6 июля 2018
Компания Advanced Digital Broadcast (ADB) выпустила обновления прошивки для своих модемов и маршрутизаторов, устраняющих ряд серьезных уязвимостей, обнаруженных экспертами SEC Consult Vulnerability Lab почти два года назад.
Проблемам подвержен широкий ряд версий прошивок, в том числе ADB P.RG AV4202N — E_3.3.0, ADB DV 2210 — E_5.3.0, ADB VV 5522 — E_8.3.0 и ADB VV 2220 — E_9.0.6., а также все модемы, шлюзы и маршрутизаторы, работающие на базе платформы Epicentro с поддержкой USB и функцией обмена файлами по сети.
В общей сложности исследователи выявили три уязвимости. Первая (CVE-2018-13108) предоставляет доступ к корневой файловой системе, позволяя изменять системные файлы, повышать привилегии ГИП (графический интерфейс пользователя), внедрять бэкдоры и снифферы (анализаторы трафика), а также получить доступ ко всем хранимым учетным данным, включая закрытые ключи SSL-сертификатов.
CVE-2018-13110 представляет собой уязвимость повышения привилегий, с помощью которой атакующий может не только поднять права, но и получить доступ к важным конфигурационным данным и настройкам. Последняя уязвимость (CVE-2018-13109) позволяет обойти механизм авторизации.
Исследователи проинформировали ADB о проблемах еще в июне 2015 года, однако производитель приступил к поэтапному выпуску патчей только в июле 2017 года. Широкой общественности информация об уязвимостях стала доступна только сейчас.
SecurityLab.ru: последние новости
Обзор инцидентов безопасности за период с 25 июня по 1 июля 2018 года Facebook по ошибке разблокировала пользователей из черного списка В системах синхронизации времени Siemens SICLOCK обнаружены уязвимости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»73
На Украину надвигается катастрофа358
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение