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СберКот поможет найти ближайший банкомат Сбербанка
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СберКот поможет найти ближайший банкомат Сбербанка 

Банки.ру 6 июля 2018
У СберКота в социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут узнать местоположение ближайшего банкомата Сбербанка.
«Самый простой вариант — выйти на улицу и поискать заметную зеленую вывеску: как правило, она всегда где-то рядом. Но все коты — дальтоники, и отличить зеленый Сбербанк от красной аптеки нам не так просто. Чтобы избавить котов с плохим зрением от лишних проблем с поиском наличных, я научился находить банкоматы с помощью больших данных!» — рассказал СберКот пользователям соцсети.
«Просто пришли мне в личку свою геометку (это легко сделать, нажав на скрепку в углу чата и выбрав вкладку «Место»), и я расскажу, где находятся ближайшие банкоматы и отделения Сбербанка рядом с тобой», — объяснил он.
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