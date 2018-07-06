СберКот поможет найти ближайший банкомат Сбербанка

У СберКота в социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут узнать местоположение ближайшего банкомата Сбербанка

«Самый простой вариант — выйти на улицу и поискать заметную зеленую вывеску: как правило, она всегда где-то рядом. Но все коты — дальтоники, и отличить зеленый Сбербанк от красной аптеки нам не так просто. Чтобы избавить котов с плохим зрением от лишних проблем с поиском наличных, я научился находить банкоматы с помощью больших данных!» — рассказал СберКот пользователям соцсети.

«Просто пришли мне в личку свою геометку (это легко сделать, нажав на скрепку в углу чата и выбрав вкладку «Место»), и я расскажу, где находятся ближайшие банкоматы и отделения Сбербанка рядом с тобой», — объяснил он.