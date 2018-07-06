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В приложении АЗС «Газпромнефть» появилась бесплатная помощь автомехаников
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В приложении АЗС «Газпромнефть» появилась бесплатная помощь автомехаников 

TechFusion.ru 6 июля 2018
Фото: TechFusion.ru
Пользователи мобильного приложения для Android-гаджетов АЗС «Газпромнефть» теперь могут воспользоваться дистанционной консультацией автомеханика Федеральной службы помощи на дорогах «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК) Профессиональные автомеханики РАМК будут оказывать помощь водителям, использующим приложение АЗС «Газпромнефть», бесплатно. Консультации круглосуточные и их можно получить по телефону. Специалист удаленно поможет диагностировать неполадку; подскажет, безопасно ли продолжать движение или необходима эвакуация; возможно […]
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