Разработка «БАРС Груп» обеспечит безопасность системы «БАРС. Образование»

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, разработала модуль «Открытый контур», обеспечивающий возможность работы в системах, созданных на базе «БАРС. Образование», в открытом и защищенном контурах информационной безопасности.

При входе в систему для каждого пользователя будет определяться контур информационной безопасности, в зависимости от которого пользователю будет предоставляться полный или ограниченный доступ к функциональности.

В закрытом контуре при работе в защищенной сети предоставляется полная функциональность системы, где может осуществляться работа с персональными данными.

Открытый контур подразумевает частичное ограничение доступа, а именно отсутствие работы с персональными данными. Это обеспечивается применением разработанных алгоритмов деперсонализации, которые соответствуют требованиям ФСТЭК и исключают возможность передачи персональных данных в открытый контур. Вместо источника данных используются специальные представления в уже деперсонализированном виде. В личном кабинете учащегося и родителя не будут отображаться: наименование учебного заведения, фотографии, адреса электронной почты и номера телефонов, дата рождения, фамилия и отчество учащегося.

Таким образом, модуль позволяет обеспечить защиту персональных данных в системах без специальных требований к организации рабочих мест пользователей открытого контура.