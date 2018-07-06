Ещё
Разработка «БАРС Груп» обеспечит безопасность системы «БАРС. Образование»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разработка «БАРС Груп» обеспечит безопасность системы «БАРС. Образование» 

Ростех 6 июля 2018
Фото: Ростех
«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, разработала модуль «Открытый контур», обеспечивающий возможность работы в системах, созданных на базе «БАРС. Образование», в открытом и защищенном контурах информационной безопасности.
При входе в систему для каждого пользователя будет определяться контур информационной безопасности, в зависимости от которого пользователю будет предоставляться полный или ограниченный доступ к функциональности.
В закрытом контуре при работе в защищенной сети предоставляется полная функциональность системы, где может осуществляться работа с персональными данными.
Открытый контур подразумевает частичное ограничение доступа, а именно отсутствие работы с персональными данными. Это обеспечивается применением разработанных алгоритмов деперсонализации, которые соответствуют требованиям ФСТЭК и исключают возможность передачи персональных данных в открытый контур. Вместо источника данных используются специальные представления в уже деперсонализированном виде. В личном кабинете учащегося и родителя не будут отображаться: наименование учебного заведения, фотографии, адреса электронной почты и номера телефонов, дата рождения, фамилия и отчество учащегося.
Таким образом, модуль позволяет обеспечить защиту персональных данных в системах без специальных требований к организации рабочих мест пользователей открытого контура.
Напомним, решения «БАРС. Образование» предназначены для повышения контроля качества образовательного процесса и обеспечения его открытости для граждан. На его базе созданы автоматизированные информационные системы в 25 регионах Российской Федерации.
Ростех: последние новости
АВТОВАЗ оптимизирует число сотрудников «Росэлектроника» передаст ФТС десять досмотровых комплексов АВТОВАЗ направит 3 млрд руб. на улучшение условий труда работников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа355
Первые дети выведены из тайской пещеры68
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение