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Кот-хамелеон слился с полом и запутал пользователей сети
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Кот-хамелеон слился с полом и запутал пользователей сети 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети обратили внимание на кота, который мастерски замаскировался на деревянном полу. Фотографией поделился посетитель имиджборда Reddit.
С первого взгляда на опубликованной картинке видно только коричневое напольное покрытие. Однако спустя пару секунд изображение проясняется, и зрители замечают, что на деревянном полу лежит кошка точно такого же цвета.
Пользователи Reddit бурно отреагировали на оптическую иллюзию: запись собрала более 27 тысяч одобрений и сотни комментариев. Многие написали, что кот прекрасно овладел искусством маскировки, как настоящий хамелеон. «Если бы у этого поста не было названия, я бы подумал, что вы просто разместили фотографию своего деревянного пола», — написал один из комментаторов. «День 23. Люди все еще ничего не подозревают», — пошутил другой пользователь.
Ранее посетители Reddit поиздевались над чрезвычайно гибким котом, которого использовали в очередной фотошоп-битве. Стараниями пользователей питомец-гимнаст заменил тетиву лука, а также гриф гитары.
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