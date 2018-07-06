Кот-хамелеон слился с полом и запутал пользователей сети

Пользователи сети обратили внимание на кота, который мастерски замаскировался на деревянном полу. Фотографией поделился посетитель имиджборда Reddit.

С первого взгляда на опубликованной картинке видно только коричневое напольное покрытие. Однако спустя пару секунд изображение проясняется, и зрители замечают, что на деревянном полу лежит кошка точно такого же цвета.

Пользователи Reddit бурно отреагировали на оптическую иллюзию: запись собрала более 27 тысяч одобрений и сотни комментариев. Многие написали, что кот прекрасно овладел искусством маскировки, как настоящий хамелеон. «Если бы у этого поста не было названия, я бы подумал, что вы просто разместили фотографию своего деревянного пола», — написал один из комментаторов. «День 23. Люди все еще ничего не подозревают», — пошутил другой пользователь.

Ранее посетители Reddit поиздевались над чрезвычайно гибким котом, которого использовали в очередной фотошоп-битве. Стараниями пользователей питомец-гимнаст заменил тетиву лука, а также гриф гитары.