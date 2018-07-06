Центробанк завел официальный аккаунт во «ВКонтакте»

Банк России зарегистрировал официальный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе регулятора.

«Всем привет! Здесь теперь будет страница Центрального банка. Мы будем делиться новостями из мира экономики и финансов, расскажем о денежно-кредитной политике, финансовых технологиях и многом другом. Всегда рады неформальному общению с вами на этой странице, а для подачи жалоб и официальных обращений просим использовать интернет-приемную Банка России», — говорится в сообщении ЦБ на странице во «ВКонтакте».

В нем также говорится о том, что данный аккаунт регулятора в социальных сетях станет дополнительным источником информации о деятельности Банка России. В нем планируется размещать наиболее важные новости финансовой сферы, полезные сведения для пользователей финансовых услуг и любопытные исторические факты.