Центробанк завел официальный аккаунт во «ВКонтакте» 

Банк России зарегистрировал официальный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе регулятора.
«Всем привет! Здесь теперь будет страница Центрального банка. Мы будем делиться новостями из мира экономики и финансов, расскажем о денежно-кредитной политике, финансовых технологиях и многом другом. Всегда рады неформальному общению с вами на этой странице, а для подачи жалоб и официальных обращений просим использовать интернет-приемную Банка России», — говорится в сообщении ЦБ на странице во «ВКонтакте».
В нем также говорится о том, что данный аккаунт регулятора в социальных сетях станет дополнительным источником информации о деятельности Банка России. В нем планируется размещать наиболее важные новости финансовой сферы, полезные сведения для пользователей финансовых услуг и любопытные исторические факты.
«Для эффективного диалога с обществом необходимо использовать все возможности, которые дают нам современные медиа, поэтому расширение наших каналов коммуникаций закономерно, — отметила директор департамента по связям с общественностью Банка России Марина Рыклина. — «ВКонтакте» — самая популярная социальная сеть в России, и для нас крайне важно не только получить обратную связь от ее пользователей, но и стать для них реально полезным и интересным ресурсом».